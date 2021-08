Test: S-klassen er en limo med teknologiske overarme

Højteknologisk og luksuriøs

Den nye S-klasse stiller med et overvældende omfang af udstyr. Her er luft­affjedring og akustiske ruder som standard i alle varianter og high-end 3D-lyd fra Burmester, som kan opgraderes med lyd i stolene (123.059 kr.) – spar endelig de penge og køb i stedet firehjulsstyring (30.180 kr.), hvor baghjulene drejer med eller mod forhjulene efter behov. Det gør bilen mere manøvredygtig i et p-hus, hvor den drejer som en bil på fire og ikke fem en halv meter. Her er også hjælp til navigationen, hvor pile og ikoner på indersiden af forruden blander sig med virkeligheden – det fungerer super godt, mens hologram­effekten i skærmen med navigation virker som teknik for teknikkens skyld.

På motorvejen tværs over Fyn suser S-klasse afsted med en ret blød affjedring i Comfort, som aldrig bliver slasket. Bilen overholder selv fartgrænserne og går ned på 80 km/t ved vejarbejde i god tid, ligesom den er hurtig til at komme tilbage til 110 km/t. Den aktive vognbaneassistent hjælper nænsomt med at placere bilen, og man glider gennem landskabet bag akustiske to-lags ruder beskyttet af fornemmelsen af et digitalt styret skjold. Sådan skal det gøres.