Test: Mercedes E350 mangler to meget væsentlige ting

Hurtigere end V6’eren

Den 2-liters rækkefirer med motorkode M264 er en brik i Mercedes’ kamp for at gøre benzinmotoren til et dydsmønster med mange gode år foran sig. Det er lykkedes glimrende. Trods sit lille slagvolumen yder den 299 hk og omtrent det samme som V6’eren i den forrige generation E 350 Coupé. Den havde 306 hk og et drejningsmomentet på 370 Nm. Det er vokset til 400 Nm, og 0-100 km/t tiden er barberet fra 6,2 til 5,9 sek.

Motoren er renset for turbotøven og leverer fyrige mellemaccelerationer, men du fristes til at skrue op for testbilens prima Burmester-anlæg, for motorlyden minder om noget fra en A-klasse og ikke en coupé, der koster tæt på en million kroner.