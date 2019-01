Test: Mercedes-AMG S63 har identitetskrise

Jeg nærmer mig betalingsanlægget på den svenske side af Øresundsbroen. Jeg er med vilje kørt lidt tidligere af sted mod Bornholmer-færgen, for jeg er sikker på, at jeg vil blive hevet ind til kontrol af de svenske toldere. Årsagen er ret simpel – der sidder en ung gut i en bil, som signalerer albansk gangster med bagagerummet fuld af ulovlige sager. Så det er med en vis kriller i maven og en gennemøvet forklaring, at jeg afleverer passene for min kæreste og jeg.

Den kvindelige tolder kigger ind i bilen med et venligt smil og siger “Tack, ha en bra resa”. Som en væddeløbshest, der bliver sluppet fri, sætter den gigantiske luksusflyder fra land væk fra tolderen. Speederen er langtfra i bund, men alligevel rammer jeg 110 km/t hurtigere end de fleste sportsvogne.

S63 AMG med 612 hk

Årsagen er simpel: Jeg kontrollerer 612 hk og 900 Nm med min højre fod. Takket være det nye 4Matic+ firehjulstræk har den absolut ingen problemer med at overføre alle kræfterne til asfalten. Ved siden af mig sidder min kæreste, hvis hurtigste biloplevelse indtil nu har været i min egen BMW Z3 Coupé. Hun er generelt ret uimponeret omkring biler, men accelerationen i S 63’eren, får hende alligevel til at spærre øjnene op og udbryder: “HOLD DA OP!!” Jeg vælger at tolke det som, at hun så småt kan begynde at se det fascinerende i biler.