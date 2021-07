Test: Mercedes-AMG GLE 53 er en tysk schweizerkniv

Forvandles med én knap

Men den grå lak, AMG-krigsmalingen og store hjul er alt andet end afmålte. Det er voldsomt at se på. Vil du udforske øde småveje i lidt over marchtempo, holder store hjul og den justerbare undervogn (AMG Ride Control) fast i underlaget langt ud over, hvad du vil forvente af en 177 cm høj SUV.

“Det kan jeg godt undvære,” svarer du, og modsvaret findes på kørestil­vælgeren, som slækker på tøjlerne i undervognen og gør den aggressive brumbasse til en venlig onkel, der tager sig kærligt af dig på langturen. Det er ganske enkelt imponerende, hvordan kørestilvælgeren kan ændre bilens karakter fra voldsom sportsvogn til komfort-SUV.