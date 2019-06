Test: Mercedes-AMG A 35 er en fabelagtig god GTI

Chassiset kan håndtere flere kræfter

Undervognen er fast og fokuseret, mens firehjulstrækket hiver i asfalten, når der accelereres hårdt. Det går tjept frem, men du sidder tilbage med en fornemmelse af, at chassiset sagtens kan håndtere 100 hk mere.Dét, som især gør, at A 35 fortjener sine AMG-logoer, er måden, den kan kastes ind i et sving på. Den vil gerne logre lidt med halen, og indstyringen er hurtig og skarp.Forhjulene har så meget bid, at bagenden kan lokkes til at slippe, når du letter på speederen gennem sving. Giv fuld gas, og du bliver skudt afsted uden tøven, for baghjulene skal ikke have betænkningstid for at give en hånd med.

A 35 er godkendt som AMG-model, og vi kan næsten ikke vente med at prøve den til vores årlige Handling Day på Ring Knutstorp til sommer. Og så giver den et praj om, hvor kompetent den nye A 45 kan blive.



Artiklen blev bragt første gang i juni-nummeret (BM1906) af Bil Magasinet, 2019.