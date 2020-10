Se de nye elbiler fra Mercedes-Benz

Én af de ting, den nye Mercedes-base medbringer, er aktionsradius. Og rigtig meget af den. Med op til 700 kilometers kørsel på batteriet jævnfør WLPT, lover EQS at blive én af de elbiler med allerlængst rækkevidde.



Ifølge Mercedes kan den nye base dog også husere mindre batterier, og vi skal ikke endnu forvente, at samtlige EQ-modeller fremover kan køre 700 kilometer. Basen er nemlig modulær, og kommer således til at ligge til grund for de forskellige størrelsesklasser, de forbrændingsmotoriserede søsterbiler har.

Mercedes tester i koldt og varmt klima

Rækkevidden har Mercedes gjort en indsats for at holde: I både ekstraordinært kolde og varme klimaer verden over udføres test, der skal forsøge at sikre både hastighed og rækkevidde.