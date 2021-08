Stilsikker businessbil skifter jakkesættet ud med skovmandskjorte

Klædt på til let terrænkørsel

På de udsendte pressebilleder er den nye C-klasse All-Terrain bogstavelig talt flyvende i et stenbrud, men at dømme ud fra den medfølgende pressemeddelse er det ikke et decideret offroad-monster. Mercedes skriver selv, at bilen er skabt til at boltre sig på veje med ringe underlag – og også kan klare en stejl nedkørsel eller opkørsel.