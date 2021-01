Spionfotos: Mercedes SL ser ond ud under papmache

Elektrisk SL?

Fremtiden for Mercedes ser grøn ud. Det viser Mercedes' seneste satsninger i hvert fald. Det faktum, at deres største skærm hidtil ikke har kurs mod andet end elbiler taler for sig selv.

Så satsningen på en ny fossilbil virker modigt, situationen anset med nutidige øjne. Medmindre, altså, at udviklingen af en SL nu kan gøre det muligt for Mercedes at elektrificere modellen senere.

Og dog: Den konkrete platform, bilen er bygget på, er endnu ikke meldt ud, men et kvalificeret bud ville være MEA-platformen. Det er en platform, der ikke er tilegnet el, i en sådan grad, at Mercedes har udviklet en ny platform til det formål.