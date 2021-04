Fanget på kamera: AMG's hyperbil besøger Nürburgring

Et tamt Formel 1 monster?

Motoren der driver dette kunststykke er ingen anden end selvsamme 1.6 liters hybrid V6 turbomotor, der lå i Lewis Hamiltons Formel 1 racer, da han sikrede sig verdensmesterskabet i 2015.

Der følger naturligt en masse udfordringer med, når man vælger at lægge en Formel 1-motor i en gadebil. Først og fremmest skal Formel 1-biler køres hurtigt hele tiden for at holde motoren tilpas afkølet. Det er årsagen til de store luftindtag ovenover kabinen og på hver side. Motoren kommer til at producere i omegnen af 1000 hk og tager 11.000 omdrejninger i minuttet. Det er altså kun 1000 omdrejninger i minuttet mindre end Formel 1'ernes grænse.

Inde i kabinen er der også Formel 1 for alle pengene med et rat, der har knapper til at styre affjedring og køreegenskaber og lamper, der indikerer hvornår der skal skiftes gear. Kabinen i sig selv har et futuristisk udtryk med en stor skærm centreret i midten og en mindre foran rattet, der viser fart og omdrejninger.