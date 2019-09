SLR McLaren Stirling Moss er noget ganske særligt

Planen var at producere 500 biler om året - det gik ikke

Mercedes’ tanke var at producere og sælge 500 eksemplarer af bilen om året. Sådan gik det ikke. På trods af at være en af verdens hurtigste biler på det pågældende tidspunkt gik det sløjt med salget. For at prøve at booste det en smule, lavede Mercedes og McLaren en stribe særlige versioner, hvoraf denne åbne kreation er den mest kendte.

Den hedder SLR Stirling Moss Edition og er opkaldt efter en af de mest kendte britiske racerkørere, som har kørt flere ikoniske racerbiler i Mercedes’ historie. En Stirling Moss SLR er helt åben, og der er ikke engang en forrude til at afskærme dig fra elementerne. Det giver dig en helt unik køreoplevelse i stil med den, du fik i de racerbiler, Stirling Moss kørte race med i 50’erne.

Mercedes producerede kun 75 eksemplarer af denne særlige version, og de blev tilbudt til allerede eksisterende SLR-kunder. I dag er de blevet yderst eftertragtede, og mange bilsamlere vil gerne have fat i dette 660-hestes bæst, som kan blæse hele vejen til 350 km/t. Husk at bruge hjelm, for din hårpragt vil blive revet op med roden, hvis du prøver at ramme topfarten. •