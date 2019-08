Skal du bruge en stor bil? Så tjek Mercedes nye luksus-minibus

Som en del af standardudstyret har EQV Mercedes-Benz’ stemmestyrede infotainmentsystem MBUX – Mercedes-Benz User Experience.

Systemet holder blandt meget andet føreren opdateret med ladestatus, energiforbrug og estimeret rækkevidde. Navigationssystemet er desuden i stand til at planlægge en optimal rute, der tager højde for ladestationer undervejs, ligesom det er muligt at vælge den mest energibesparende rute.

Når bilen er tilsluttet ladestrøm, er det muligt at indstille den estimerede afgangstid, så kabinen på forhånd enten varmes op eller køles ned inden afgang.

Priser og præcis lanceringsdato herhjemme kendes endnu ikke.