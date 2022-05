Sætter VANVITTIG prisrekord: Her er verdens dyreste bil

Slår Ferrari

Den unikke bil har hidtil været en del af Mercedes’ egen samling, som man kan se på Mercedes-museet, der ligger i forbindelse med fabrikken i Stuttgart. Mercedes besluttede sig for at sælge bilen for at lægge pengene i en fond, der skal støtte unge, der ønsker at studerende og forske i mulighederne for en bæredygtig fremtid.

Auktionen, som blev afviklet af auktionshuset RM Sothebys, fandt sted den 5. maj, men den var kun for inviterede bydere, og resultatet blev først offenliggjort torsdag.

Æren som verden dyreste bil har hidtil ligget rimelig fast hos en af den 36 Ferrari 250 GTO (1962-64), som flere gange er handlet for mere end 300 mio. kr., og endda op til 450 mio. kr. Men med denne pris sætter Mercedes en ny standard.