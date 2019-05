Sådan fungerer de nye digitale sidespejle på Mercedes Actros

Systemet reducerer det samlede overfladeareal på lastbilen, og den aerodynamiske gevinst kan aflæses i en brændstofbesparelse på op til 1,3%. Og som en måske lidt uventet sidegevinst fungerer systemet som tyverisikring.

Når tændingen afbrydes, er skærmene aktive i yderligere 120 sekunder, men kan via betjeningspanelet manuelt aktiveres igen til enhver tid. Dermed er det muligt at diskret overvåge siderne af lastbilen inde fra førerhuset, når man eksempelvis holder dagligt hvil på en rasteplads.



Kan klappes ind som almindelige spejle

Selvom det måske lyder risikabelt at erstatte en så central funktion som analoge spejle med sofistikeret teknik, er der ingen grund til at frygte for hverken kvalitet eller holdbarhed:

”En lastbil er først og fremmest et arbejdsværktøj, der skal kunne tåle at blive brugt hver eneste dag. Derfor er MirrorCam naturligvis udviklet i en robust kvalitet, ligesom selve kameraarmene desuden kan klappes ind, nøjagtigt som et gammeldags sidespejl. Dertil kommer, at størstedelen af systemet jo, modsat et almindeligt sidespejl, befinder sig godt beskyttet i kabinen,” siger Mikael Voigt.