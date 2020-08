Så du også "The Last Dance" på Netflix? Nu kan Jordan's Mercedes blive din!

Fyldt med Lorinser-lir

Det er en Mercedes S 600 Coupé af W140-generationen, der var tung som en tank og bygget til at kunne holde et århundrede. Under hjelmen ligger en 6-liters V12-motor med 389 hk. Men i Hollywood var en Mercedes S 600 Coupé dengang et relativt normalt syn på gaden, så Michael Jordan fik den lettere modificeret. Det gjorde han med dele fra det tyske tuningsfirma Lorinser. De monterede både et skørtesæt, en hækspoiler og ikke mindst et sæt forkromede Lorinser-fælge.