På tur til Vestkysten i mægtige Mercedes-AMG S65 Coupé

Tirpitz-bunkeren ved Blåvand i Vestjylland har nok hørt sin del af 12-cylindrede Mercedes-motorer, da den blev bygget i 1944. 75 år senere kommer brølet ikke længere fra en Messerschmitt på himlen, men i stedet fra en AMG S 65 Coupé placeret på landjorden.

Tyskerne har en rig historik, når det kommer til at bygge V12-motorer. Den sidste fra tyske AMG er en håndbygget 6,0-liters biturbomotor med 630 hk og et drejningsmoment så voldsomt, at en gammel 7-trins automatgearkasse er kaldt ind for at håndtere de 1.000 Nm.



Som Anders Richter bemærkede, da han testede cabriolet-udgaven i USA (BM1903), lever V12’eren på lånt tid. Så jeg har taget coupéen med ud på en sidste tur til Jylland.