Bil Magasinet i 1980'er-biljagt: Mercedes 500 SEL vs. Tatra 613

Det enorme rat kæver et par korrektioner for at holde kursen, men ikke mere end at man sagtens ville kunne fortsætte til Frankfurt uden andre stop end dem, det kræver at fylde den 90-liters brændstoftank. Ved denne type højfartscruising behøver vi ikke at gå i detaljer omkring forbruget, men ifølge Søren kører den mindst syv kilometer på literen i hverdagsbrug.

“Den holder sin kurs som et skib på automatpilot. ­Ujævnheder i vejunderlaget opsluges af fjedre og dæmpere. Ingen anden bil formår at få en så høj grad af komfort ud af stål og gummi. Det store rat tillader at nyde sving sikkert og fornøjeligt. Den gør, hvad du beder den om, og drivlinen tilbyder en usædvanlig høj grad af sikkerhed,” skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung ved premieren.

Modelbetegnelsen SEL står for S-klasse, Einspritzung (elektronisk Bosch-indsprøjtning) og Lang, fordi det er den lange udgave.

Mercedes 500 SEL springer op på 200 km/t

Motoren er en 5-liters V8 med 16 ventiler, der yder beskedne 231 hk. Den kommer sjældent ret meget over tomgang, men er der brug for at komme væk fra en kritisk situation, fungerer kickdown-funktionen i den 4-trins automatgearkasse efter hensigten.

Giv gas, og den gamle motor trækker vejret, går et gear eller to ned og buldrer så op til 5.000 o/min, mens den ændrede vægtfordeling får styretøjet til at føles mere let, og speedometeret passerer acceptabel dansk motorvejsfart og fortsætter om på den anden side af 200 km/t.