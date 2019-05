Bil Magasinet kører ny Mercedes-elbil: "Noget af det bedste, de har lavet i mange år"

KAN DEN FLYTTE SIG?

Ja, det må man sige. 0-100-tiden er 5,1 sekunder, mens topfarten er begrænset til 180 km/t.

Som det også er tilfældet med Audi e-tron går Mercedes dog mere op i effektivitet end rå performance – vil du have performance, har de andre modeller som for eksempel AMG GT i programmet.

Effektiviteten optimeres gennem intelligent styring af energien fra batteriet og fem indstillinger af bilens 'motorbremse' (rekupering), altså evnen til at samle strøm op fra nedbremsninger.

Det kan styres manuelt med flapper bag rattet, og giver faktisk mening, når man har vænnet sig til at løfte speederen frem til et vejkryds i stedet for at træde på bremsepedalen.