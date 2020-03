Den faceliftede Mercedes E-klasse er næsten ikke til at kende

Ny sikkerhedssystemer

Sikkerhedssystemerne er opdaterede. Det gælder næsten alle de aktive køresystemer herunder den aktive fartpilot, den aktive bremseassistent, blindvinkel-assistenten og mere.

Indvendig er kabinen stort set uændret. På listen over ekstraudstyr er der mulighed for at vælge et nyt rat, med to dobbelte tværgående eger, som giver mulighed for endnu flere kontakter og touch kontakter på rattet.

Derudover er infotainmentsystemet opgraderet, og det såkaldte MBUX-system, der giver mulighed for at give talekommandoer, er også blevet bedre. Desuden fås E-klassen nu også med mulighed for at udnytte den nye ”Car-to-X” teknik, som er et system, der sætter bilen i stand til automatisk at kommunikere med andre biler og vejudstyr under kørslen.

