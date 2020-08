Vi kører den nye Mercedes E-klasse, som er langt mindre morfar end nogensinde

Seriøst? E-klassen har da grå stænk i frisuren

Rooolig nu! Vi har haft fingre i en tysk fabriksbil udstyret med den klassiske Mercedes-stjerne ovenpå snuden og en kølergrill med vandrette lameller, som rigtig nok ser ret konservativ ud. Dén udstyrslinje føres ikke i Danmark, hvor E-klassen fører sig stolt frem med en mere sporty front med stjernen placeret nede i grillen - og muskuløse "powerdomes" i motorhjelmen. Der er også kommet nye forlygter, som det sig hører til ved et facelift.Skråt bagfra står det tydeligt, at E-klassen har drukket af ungdommens kilde. Nye wrap-around LED baglygter, der breder sig vandret ind over bagklappen, giver modellen et mere dynamisk og muskuløst look.