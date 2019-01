Ny Mercedes C-Klasse med 1,5-liters motor er rigeligt

Faceliftet C-Klasse opleves ikke meget anderledes

Mercedes siger selv, at de har skiftet over 6.500 komponenter med det seneste facelift. Det kan meget vel være, men det er ikke nogle af de store ting i kabinen, der er blevet pillet ved. Instrumentbord og stole ligner sig selv, men det gør ikke noget, for det funker bare.

Det officielle forbrugstal for en C 200 lyder på 16,4 km/l, og det er ikke et tal grebet ud af den blå luft. På motorvejen kunne vi ikke helt nå derop, men ved landevejskørsel kunne vi godt nå det opgivne forbrugstal uden problemer.

Vel ankommet i Thy står det klart, at C-klassen er en fantastisk rejsevogn, og den nye motor hjælper helt klart med at give et forbrugstal, der vil give mening frem over. Det er samtidig også et forbrug, som vil gøre, at en benziner i mange tilfælde vil give mere mening end en dieselvariant af C-klassen.

Står du og skal have ny bil i den eksklusive ende af firmabilsklassen, er C 200 helt klart værd at overveje. Har du en ikke faceliftet C-klasse, kan du dog godt beholde den lidt endnu.