Nordjysk varebil kører en million kilometer på fire år

Vognmand Carsten Bundgaard Andersens varebil kører daglig pendulfart mellem Aalborg og svenske Linköping, der ligger godt 400 kilometer nord for Malmø.

To faste chauffører skiftes til at tage turen på 1.263 kilometer på tværs af Danmark og op igennem Sverige med lasten fuld af laboratorieprøver. Og de har travlt. For prøverne skal nemlig være fremme i Linköping hver aften inden midnat – og derfor er der kun akkurat tid til turens faste stop i Fredericia, Dianalund og Malmø, hvor dagens laboratorieprøver samles op.