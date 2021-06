Når det ekstreme ikke kan blive ekstremt nok

Der findes folk i denne verden, for hvem en almindelig G-klasse ikke er nok. For disse vanvittige mennesker findes der heldigvis en stribe bindegale tuningsfirmaer, der nok skal rode bod på den situation.

En af de mere velkendte er tyske Brabus, der blev grundlagt for 44 år siden. De er verdenskendte for at lave ekstreme udgaver af Mercedes-AMG’er. Afhænging af temperament kan man vælge flere forskellige opgraderingsmuligheder.

For dem der bare gerne vil have en diskret raket, uden nogen iøjenfaldende styling klarer Brabus dét. For dem vil have i pose og sæk og gerne råbe så højt som muligt, har Brabus selvfølgelig også en løsning.

Deres seneste kreation hedder Brabus Rocket 900 Edition og er baseret på en Mercedes-AMG G63. Som du sikkert allerede har gættet, så antyder “900” i navnet, at den selvfølgelig har 900 hk!