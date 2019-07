Monsterbil i Danmark nu: Bachmann viser rundt i AMG GT 4-Door Coupe med 635 hk

At køre en tur i det danske sommerland i den 4-dørs version af superbilen AMG GT er som at gå en tur med en gigantisk (og sulten bjørn) i kort snor.

Hold på hat og briller, for det er en hurtig bil, fortæller Steen Bachmann og viser rundt i videoen her.

Læs testen i et kommende nummer af Bil Magasinet, hvor du også får den uhyrlige pris på testbilen (GT 4-Door Coupé 63S koster 3,2 mio. kr. som standard på danske plader, men testbilen har ekstraudstyr for et beløb, der svarer til en Mercedes-Benz E 450 4Matic).