Koncept fra Stuttgart: Nu vil Mercedes også køre 1.000 km på en opladning

Skal være gloriebil for ny platform

Den imponerende EQS er baseret på den EVA-platform, som Mercedes i øjeblikket ruller ud for mærkets større biler. Heriblandt findes EQE og EQS, samt de tilsvarende SUV-modeller af disse.

I modsætning til denne findes MMA-platformen. Platformen er til kompakte- og mellemstørrelsebiler, såsom en elektrisk variant af C-klassen og A-klassen.

Selv om bilerne ikke er så store, lader de dog ikke til at være mindre imponerende. Mercedes har formået at forbedre batterieffektiviteten i VISION EQXX, blandt andet igennem en 'radikalt anderledes drivline'. Præcis hvad dette betyder er endnu uklart, men i præsentationen viser Mercedes et billede af en forhjulstrukken drivline.

Her er desuden brugt letvægtsmaterialer, dæk med lav modstand og et luftglat design for at optimere elforbruget, og opnå bedre rækkevidde.