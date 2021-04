Vi tester verdens fedeste band-bus

Stærk dieselmaskine

Er du musiker, behøver du ikke læse videre – men er du chauffør, kan du roligt beholde læsebrillen på næsen.

Under den korte, meget skrånende motorhjelm ligger en 4-cylindret biturbodieselmotor med 239 hk og 530 Nm – mere end rigeligt til at flyttet bussen i rask tempo. Du kan glæde dig over, at gearkassen med ni automatiske trin forvalter sin opgave til punkt og prikke.

Også chaufføren har det godt

Som chauffør sidder du også godt med mange indstillingsmuligheder og læder fra top til tå på sædet under dig. Foran dig er et større udvalg af digitale tilbud, og det gælder om ikke at blive distraheret på jobbet – hold snuden i sporet og øjnene på vejen, så er det let at køre V 300 gnidningsfrit. Komforten er flot, ligesom kabinen er forholdsvis støjsvag, når man lærer at leve med en smule knirkelyde.

Alt i alt er Mercedes V 300 d Lang et udsøgt valg for både den udøvende kunstner og manden eller kvinden, der skal fragte talentet rundt i riget. Er købsprisen inden for budgettes smertegrænse er det næsten en skam ikke at unde sig selv luksuspraktikeren.