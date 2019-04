Test: Den nye Mercedes V-klasse er for dig, der har mange børn (og penge)

HVAD ER NYT

V-klasse stammer fra 2014 og har fået ny front med buede LED-lygter som på mærkets kommende elbiler. Her er ny dieselmotor, ny 9-trins automatgear og en ny og mere moderne kabine.

HVILKE MOTORER

Der fås kun én motor, en nyudviklet diesel på 1.950 cm3, i tre varianter:

V 220 d med 163 hk

V 250 d med 190 hk

V 300 d med 239 hk

HVAD ER POINTEN

V-klasse bliver typisk solgt til hoteller og limousinefirmaer i versionen med ekstra luksuriøse lounge-stole. Den fås i en version, hvor stolene i 2. sæderække kan drejes 180 grader, så man kan slå et bord op og have et rullende mødelokale på første klasse. Den fås også som almindelig storfamiliebil med op til otte sæder.

Modellen fås med almindelig, lang eller ekstra lang akselafstand. Stolene kan fjernes uden værktøj, hvilket giver 5.000 liter bagagerum i den korte version.