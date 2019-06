Mercedes udvikler monster-AMG med over 800 hk og elmotor

Det er mange år siden, at Mercedes-AMG sidst har haft en 73’er på programmet. Men alt tyder på, at en ny er på vej.

Britiske Autocar har nemlig fanget billeder af en AMG GT 4-door, som angiveligt bliver til en AMG 73 4Matic. Rygterne siger, at det bliver et hybridmonster med over 800 hk. Kræfterne kommer fra den velkendte 4-liters V8’er, som på nuværende tidspunkt yder 639 hk i AMG GT 4-door 63 S. Med hjælp fra en elmotor vil den samlede systemydelse ryge op omkring 810 hk.

Dermed lægger den op til at kunne give Porsche Panamera Turbo SE Hybrid kamp til stregen. Porsche’n yder 680 hk og er forbandet hurtig, 0-100 km/t er overstået på 3,4 sek. Det er ikke usandsynligt at den nye AMG 73 kommer under tre sekunder fra 0-100 km/t. hvilket er ganske imponerende, når man tager dens størrelse og vægt i betragning.