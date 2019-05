Mercedes-SLR McLaren lyder som et stort, rasende vildsvin

McLaren SLR fra 2004 er en radikal, ødsel og voldsom superbil.

I slutningen af 1990’erne havde Mercedes et tæt samarbejde med McLaren i Formel 1. Mercedes ville gerne forlænge pr-effekten af sin Formel 1-indsats, McLaren var med på idéen, og sammen skabte de ingeniørmæssige genistreger. SLR er let, men ikke ved hjælp af aluminium; hele karrosseriet er bagt i kulfiber.

Mens konkurrenterne benyttede V10 og V12-motorer – Pagani benytter sågar Mercedes’ egen V12 – nøjes SLR med en lettere V8 tilsat en kompressor, der får ekstra køling via en vandkølet ladeluftskøler. De to cylinderrækker er placeret i en vinkel på 90 grader med kompressoren placeret i midten, hvor den sørger for ubegribelige mængder drejningsmoment og – for en bil af denne kaliber – en usædvanlig lav kompression på 8,8:1.

SLR kører 0-334 km/t på 30 sekunder

Sammen med et unikt udstødningssystem med afgangsrør foran sidedørene sikrer det en effekt på 626 hk. Vægtbesparelsen ved at vælge V8 i stedet for V12 gør, at egenvægten kan holdes på 1.700 kg.

Allerede ved 1.500 o/min er der 600 Nm parat. Ved 3.250 o/min syntes motoren at være ved at eksplodere, da de maksimale 780 Nm findes herfra og hele vejen op til 5.000 o/min.

Det spiller ingen rolle, hvilket gear du befinder dig i. En SLR får alt andet til at forsvinde i støvet bagude, når disciplinen er mellemaccelerationer – eller acceleration i det hele taget.

0-100 km/t er opgivet til 3,8 sekunder, og i en SLR-McLaren skiller kun 10,6 sekunder dig fra at holde stille og bevæge dig med 200 km/t. Rent faktisk tager det blot en anelse over 30 sekunder at accelerere fra nul til topfarten på 334 km/t.