Frankfurt: Her er den næste Mercedes S-klasse

Ny form for lygtehuse

Lygtehusene i fronten består af to moduler med holografiske linser, der giver både designere og ingeniører nye mulighed for at skabe lys og 3D-illusioner, uanset om det gælder sikkerhed eller æstetik. Lygterne vil gradvist blive indført i mere almindeligt modeller fra mærket de kommende år.

Fronten har 188 individuelle LED-dioder, der giver nye muligheder for at signalere til omverdenen og andre trafikanter.

Kabine inspireret af en yacht

Kabinen er inspireret af en klassisk yacht. Instrumentbordet flyder sammen med kabinen for at danne en form for skulptur, der skal minde om cockpittet i en båd. Her er anvendt en kombination af naturlige og avancerede syntetiske produkter og tekstiler med blandt andet mikrofibre i krystalhvid fremstillet af genbrugte plastikflasker og indlæg af økologisk dyrket ahorn.

Læderindtrækket er kunstlæder, der imiterer nappalæder. Sytråd og materialerne til beklædning af himlen er lavet af genbrugsplastik, der er samlet op fra Stillehavet (Greenpeace demonstrerer uden for IAA-messen med påstande om "greenwashing", altså at bilindustriens miljøtiltag kun er symbolske handlinger, men det skal vi ikke blande os i).