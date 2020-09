Den nye Mercedes S-klasse er langt klogere end dig

Vi venter på en AMG- og Maybach-variant

Udover et udvalg af benzin- og dieselmotorer vil det også være muligt at få den nye Mercedes S-klasse med elektrificeret drivline. Det ligger i kortene, at modellen får både en plugin-hybrid-variant samt som en rendyrket elbil kaldet EQS. Denne elbil vil få en rækkevidde på op til 700 km på én opladning. Hen ad vejen forventer vi også, at AMG får lov at kigge på S-klasse’n, ligesom der med al sandsynlighed dukker en Maybach-udgave op med V12-motor.