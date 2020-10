Skal du holde ferie i Mercedes Marco Polo i stedet for VW's California?

Hvordan er Mercedes'en at bo i?

Luksuriøs er faktisk det første ord, der popper op i hovedet, når vi taler om oplevelsen af at bo i en Mercedes Marco Polo. Hvis du er vant til en VW California, vil du glæde dig over, at alle skabe, gasblus, håndvask og køleskab sidder på præcis samme sted. Alligevel er specielt skabene udført i en højere kvalitet, og en anden fed detalje er, at du kan styre alle de elektroniske camper-detaljer direkte fra bilens skærm i midterkonsollen. I en VW California foregår det på et særskilt display i loftet. Det hæver lige luksusfølelsen en smule.