"GLE ligner en elefant, der får et cirkelspark bagi, når du giver gas!"

GLE fås med en hundedyr undervognspakke

Undervognsteknik-pakken koster, hold nu fast, 208.970 kr., og med den får du større bremser, luftundervogn og så E-Active Body Control, som bruger et 48V system til at holde krænging i skak, og det kan være ­vigtigt, når du kører rundt med en vægt på over 2,2 ton. Undervognen kan justeres i forskellige modes, og den du ender i som oftest – altså Comfort – får bilen til at glide gennem landskabet, uden du overhovedet mærker noget til underlaget. Det giver en meget distanceret køreoplevelse, som er meget komfortabel, men det bliver næsten også for meget af det gode. Og det er her, hvor den ender med at føles som en gammeldags SUV fra tiden før, der var fokus på, at de også skulle køre i sving.