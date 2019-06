Første test: Mercedes GLC opdateres med nye, sparsommelige motorer.

Hvad er nyt i Mercedes Benz GLC?

Opdateringen af GLC gælder både den almindelige SUV og Coupe-udgaven – og er faktisk mere omfattende end som så.

De kosmetiske ændringer omfatter baglygter og smallere forlygter, der får GLC til at se mere dynamisk ud sammenlignet med forgængeren. Både for- og baglygter har LED som standard. Under huden gemmer sig helt nye og mere sparsommelige motorer.

Benzinmotoren i GLC har nu et lille 48V batteri. Det lille batteri giver ekstra ydelse men gør det også muligt for GLC at ”glide”, når speederen slippes, og derved spare brændstof. Benzinmotoren i GLC 200 yder nu 197 hk og 320 Nm takket være det lille batteri. Dieselmotoren er også nyudviklet. Den svageste, som bliver den bedst sælgende i Danmark, er dieselvarianten GLC 200 d med 163 hk. Den bryster sig til gengæld med et forbrug på 16,9 km/l. Markant bedre end konkurrenterne.