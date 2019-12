Første test: Kompakt SUV med plads til 7

Hvad er nyt i Mercedes-Benz GLB?

Som om 33 forskellige Mercedes-modeller ikke var nok, er GLB endnu en tilføjelse. Modellen er helt ny men bygger på bunden af Mercedes’ andre kompakt-modeller; A- og B-klassen – her i SUV-outfit for at tage plads mellem GLA og GLC. Selvom platformen er den samme er GLB større og endda stor nok til at rumme tre sæderækker og op til syv personer.

Syv personer gælder dog kun, hvis to af dem er 168 cm eller herunder og du ikke samtidig har brug for bagagerummet. Alligevel giver GLB fleksibilitet og mulighed for 1.800 liter bagagerum, når både anden og tredje sæderække er lagt ned. Generelt er kabinen solid og lækker, ligesom A- og B-klassen. Desværre er der, også som i A- og B-klassen, gået på kompromis med materialerne enkelte steder, som vi normalt ikke ser meget på. Eksempelvis plastikken på handskerummet og seleholderen på B-stolpen.

Vores første test, der mest foregår på meget snoede bjergveje med fin, jævn asfalt, giver indtryk af en bil i balance og et setup, der, heldigvis, hælder til den komfortable side. Ligesom vi ønsker os det i en lille SUV. Læs flere af de første indtryk i et kommende nummer af Bil Magasinet.