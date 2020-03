Dengang vi cruisede Silkeborg rundt i en 6-hjulet G-klasse...

Langsomt glider jeg hen til lyskrydset. Det er tydeligt, at bilen foran ikke har valgt at tjekke bakspejlet. Da han endelig kigger bagud, går han i panik. Han skal bare væk – og det er i en fart! Lyden af rækkesekseren fra den halvgamle BMW 3-serie breder sig over krydset, mens røgen stiger ud fra skærmkasserne. Og nu skulle man tro, at alles øjne stirrer på ham, mens han piler afsted, men det gør de ikke. Alle stirrer stadig på mig – og egentlig er det ikke så underligt. For bilen, jeg sidder i, er et af de mest frygtindgydende og ekstreme køretøjer, der nogensinde er produceret. Navnet er Mercedes-AMG G 63 6x6.

I lang tid har vi prøvet at få lov til at prøve kræfter med den ultimative Mercedes, men det viste sig en smule mere vanskeligt end først antaget. Selv om Mercedes plejer at være medgørlige med at lade pressen prøve sine køretøjer, var det som om, at de også selv var en smule skræmte ved tanken om at lade journalister køre rundt i dette monstrum. Vi troede egentlig, at vi måtte en tur til Dubai for at finde et eksemplar, men så var det, at vi modtog et opkald fra Silkeborg. Bilforhandleren Lysdahl Nellemann havde nemlig fået en 6-hjulet Mercedes G-klasse ind, og den var allerede solgt til (surprise!) Dubai. Men vi kunne godt få en tur, inden den skulle sendes sydpå. Få sekunder senere drog en delegation af Bil Magasinet-medarbejdere til Silkeborg, og synet, der mødte os, var vanvittigt.