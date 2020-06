Danske priser: Eldrevet Mercedes til dig med MANGE unger

"Efterspørgslen efter de delvist og helt elektriske modeller stiger, og derfor glæder vi os meget til at introducere netop denne bil. Sammenlignet med den dieseldrevne V 250 d, som kommer tættest på EQV rent outputmæssigt, så er EQV faktisk mere end 140.000 kroner billigere, og dermed er drømmen om at køre på el også til at realisere for dem, som har brug for den ekstra plads,” siger Jens Lyngholm, som er produktansvarlig for Mercedes-Benz varebiler i Danmark.