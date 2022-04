Her er Mercedes' mest ekstravagante elbil nogensinde

Ligner en stor EQC - men det er det ikke

Den ligner en stor udgave af Mercedes' første dedikerede elbil, Mercedes EQC, men trods ligheden er EQS SUV en helt anden biltype, der bygger på en nye grundlæggende teknik.

EQC er reelt en elversion af Mercedes GLC. Den helt nye EQS SUV er derimod langt fra en tillempet elbil.

Tvært imod bygger den på Mercedes' helt nye elbil-teknik, som blev lanceret med EQS og fulgt op med EQE. Men hvor EQS og EQE ligner hinanden, så tager SUV-udgaven af EQS sig anderledes ud.

De store SUV-udgaver fra Mercedes har i mange år været kantede og muskuløse i deres udtryk. Mercedes har bevidst forsøgt at få EQS SUV, som er bilen rette navn, til at se mindre og mere godmodig ud. Den skal være ”venligere at se på”, men det mere strømlinede udtryk skyldes også ønsket om bedre aerodynamik og mindre luftmodstand.