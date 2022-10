Mercedes viser monsterfed SUV i Paris - og den kører på el

Mercedes-Benz viser deres helt nye EQE SUV i Paris. Modellen deler platform, drivline og til dels kabine med sedanen Mercedes EQE, som vi har skamrost ved flere lejligheder.

SUV'en er ni centimeter kortere mellem akslerne end EQE sedan, men en prøvesidning af for- og bagsæde afslører gode pladsforhold. Her er masser af plads til knæene og man har væsentligt bedre lårstøtte på bagsædet end i sedanen.

Målet for designteamet fra Tyskland og USA har været at skabe en mere sportslig SUV end den større EQS SUV. Her er korte udhæng for og bag, og når man står lige foran bilen, minder den om den nuværende GLE, som den til dels vil skulle erstatte der er ingen teknisk forbindelse mellem EQE SUV og GLE, men de minder meget hinanden set udefra.

EQE SUV har aktive dørhåndtag

EQE SUV har lav vindmodstand takket være aktive dørhåndtag, som automatisk kører ind og lægger sig i ét med karrosseriet. Også den flade forrude, den coupélignende taglinje og de bløde former er medvirkende til de aerodynamiske talenter, som er udviklet for at opnå lavest muligt forbrug.

Bagagerummet er på 450-480 liter afhængig af bagsæderyglænets position – og op til 1.675 liter med bagsædets ryglæn lagt ned. Afhængig af variant kan den nye EQE SUV trække op til 1.800 kg.