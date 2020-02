Skal din næste bil være en elektrisk Mercedes, så læs lige vores test af EQC

En Scania truck trækker osende en hænger over lyskrydset. En dame holder for rødt i sin Toyota Aygo og kigger måbende ud ad sideruden på idioten, der holder picnic på hjørnet af et truckstop.

For anden dag i træk sidder jeg på et tæppe bag testbilen i en by, jeg ikke havde planer om at besøge tidligere på dagen. For et par numre siden kunne jeg her i bladet læse om hvordan de hurtigste lynladere kan sende en flad Mercedes-Benz EQC hurtigt videre ved at lade fra 10 til 80 pct. kapacitet strøm på cirka 40 minutter.

Men en lynlader er ikke bare en lynlader. Den i Frederikssund leverer kun 50 kWh, så efter en time er rækkevidden kun steget fra 55 til 229 km ud af 417 km (hvis du kører som en nonne).