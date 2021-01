Første tur: Mercedes' elbil i Golf-klassen

Hvor er vi?

I København. Normalt ville vi køre en ny Mercedes model et sted i Sydeuropa. Det forhindrer corona-restriktioner. I stedet har Mercedes sendt en let kamufleret bil til København, hvor Bil Magasinet var bag rattet i to timer.

Kamuflagen begrænser sig til de områder, der adskiller en EQA fra den GLA, som den teknisk set bygger på. Det skyldes, at vi faktisk kørte bilen, inden billederne af den blev vist første gang den 19. januar.