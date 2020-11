Mercedes: Vi får brug for færre medarbejdere

The Tesla way

Udover den interne omstrukturering skal Mercedes tjene penge på flere forskellige måder. I stedet for at fokusere på tilkøbte fysiske luksusfunktioner, ønsker Mercedes at benytte softwarebaserede tjenester som kan tilkøbes på abonnement. Det kan være over-the-air opdateringer og selvkørende teknologi.

Tesla har jo altid slået sig op på, at de først og fremmest er en software virksomhed. De producerer elbiler ja, men det er softwaren, hvor de står stærkest.

Tænk bare på at de altid har haft over-the-air opdateringer og desuden vil de gøre selvkørende teknologi som et abonnement. Det præsenterede Tesla for lang tid siden og nu går Mercedes altså samme vej.