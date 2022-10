Få overblikket: Her er alle Mercedes' elbiler på markedet i 2022

Mercedes EQS

Darlingen i Mercedes' lineup er naturligvis S-klassen, og den er også kommet på el. EQS er en bil, som vi på Bil Magasinet tidligere har kaldt én af - hvis ikke den - bedste elbil i verden!

Og det er bestemt ikke uden grund. Med verdens laveste vindmodtand (drag coefficient) er EQS ikke bare et luksusvidunder, det er også et stykke ingeniørkunst. Det muliggør en imponerende rækkevidde på op til 758 km (WLTP) og et kraftoverskud, der er rigeligt for de fleste bilister.

Udover den absurde displayskærm på 141 cm med det fikse navn MBUX Hyperscreen er der mere udstyr, end vi kan liste her. Værd at nævne er bl.a. nyt lyd- og lyddesign, forbedret luftfiltrering og selvåbnende og -lukkende døre.

S-Klassen har alle dage været en dyr vogn, og EQS er ingen undtagelse. Den er dog markant billigere end tilsvarende fossilbil. EQS starter fra 1,1 mio. kr., og dermed er den omkring 400.000 kr. billigere end den genopladlige S-klasse.

Mercedes har også præsenteret en AMG-udgave af EQS, som har ofret omkring 100 km i rækkevidde for at øge ydeevnen til 761 hk. Derudover har den, ligesom 500 4MATIC og 580 4MATIC, firehjulstræk og de store udstyrspakker. Du skal give 1,8 mio. kr. for en 53 AMG, så du får bestemt lov til at betale for de ekstra kræfter.

