Vil du have en Mercedes-Benz EQA, skal du vælge denne variant

Dette er lykkedes - vel at mærke uden at man mister følingen med bilen. Det er værd at bemærke, at testbilen er udstyret med 19” hjul (ekstraudstyr til 5.573 kr.) og vinterdæk.

Et andet væsentlig hak på ekstraudstyrslisten er anhængertræk til blot 6.900 kr., og bilen må trække 1.800 kg – en del mere end konkurrenterne.

Testbilen har ekstraudstyr for 84.325 kr., og her udgør den største post prisen på Premiumpakke Plus, som koster 28.125 kr. Med i pakken får man blandt andet opgraderet lydanlæg, nøglefri betjening, headup-display, eljusterbare forsæder og parkeringspakke med 360- graders kamera.

Panoramasoltag koster 10.866 kr. og er med til at øge pladsfornemmelsen i kabinen.

Komfortabel og behagelig bil

EQA har uden tvivl udfordringer på bagsædet, men det samlede indtryk opvejes af bilens komfortable undervogn og behagelige kørestil.

Havde vi i stedet haft denne firehjulstrukne variant med i vores stortest sidste år, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at den ville have klaret sig bedre.