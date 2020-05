Rattet i den nye Mercedes E-klasse har en ret fed funktion, du ikke kan se...

Der skal vrikkes i rattet – selv når det går ligeud

Hvis du har kørt i en nyere bil, som har været udstyret med aktivt styretøj eller Lane Assist, som selv holder bilen mellem de hvide striber, vil du have oplevet, hvordan bilen med jævne mellemrum har brug for at du vrikker lidt i rattet, så elektronikken stadig ved to ting: 1. At du stadig holder fast i rattet, og 2. At du stadig har kontrol over styretøjet.

Hvis ikke du gør, som bilen siger, får du ret hurtigt en bimlen og bamlen, som du ikke kan få til at forsvinde på andre måder, end ved at makke ret. Det er et issue redaktionen jævnligt oplever i nye testbiler, og det er specielt irriterende på motorvejen, hvor du er tvunget til at dreje en lille smule, selv om du i virkeligheden bare gerne vil køre lige ud.