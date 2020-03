Ny Mercedes E-klasse kommer i en hårdere variant til dig, der går i skovmandsskjorte

Mere sportsligt udtryk

All-Terrain varianten får en ny grill og kofanger i samme stil som AMG performance modellerne, der giver den et sportslig udtryk. Visuelt minder All-Terrain om SUV modellerne. Alle lygterne er LED med mulighed for tilkøb af Multibeam LED.

Den kommer nu i tre nye farver, kaldet high-tech silver, graphite grey metallic og mojave silver. Interiøret har også fået et løft med nye farver og materialer. Sæderne er lavet i Avantgarde design og førersædet tilpasser sig selv føreren baseret på hans højde eller ihvertfald den højde han har indtastet. Her efter skulle det kun være nødvendigt at lave mikro-justeringer.