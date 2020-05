Kom med, når vi kommer ind i Mercedes' hellige amerikanske haller

Service eller restaurering

De fleste er kundebiler, som er blevet sendt til Irvine for at blive serviceret, puslet om eller modtage en totalrestaurering. Priser taler man ikke om. Har du dollars til at købe en Mercedes 300 SL Gullwing, har du også råd til at få Mercedes’ eksperter til at skrue på den. Og det er der mange, som gør.

300 SL Gullwing nummer 44 er ankommet for at få en fuld restaurering. Når den er helt færdig, kommer den til at stå i sin originale blå lakering med beige læderinteriør. Det var sådan, den forlod Stutt­gart i 1954, og det er sådan, den kommer til at forlade den grå bygning i Irvine, efter den har været i kløerne på USA’s bedste Mercedes-mekanikere.