Test: Frankfurt t/r med gassen i bund i den mindste Mercedes-stationcar

Til gengæld fungerer piloten glidende og harmonisk uden på noget tidspunkt at irritere eller udvise nervøsitet. Den lader mig glide gennem trafikken med passende afstand til bilen foran og uden den forsinkelse i at komme op i fart igen, som vi ser hos andre mærker. Kun i voldsom styrtregn slår den kortvarigt fra, og det er træls, for netop her der er mest brug for den.

150 hk gør ikke CLA til en raket

På A7 syd for grænsen træder jeg speederen i bund, og her viser 200d-varianten sine begrænsninger. Med 150 diesel-hk til en køreklar vægt på knap 1,6 ton er det langt fra nogen raket, og jeg finder mig til rette med 160 km/t som marchfart. Det klarer bilen til gengæld i fornem stil, og kommer der lokale fartbegrænsninger, tager den selv farten af i god tid. Også de evindelige vejarbejder tager den højde for, og kommer hurtigt op i fart igen.

Time efter time får jeg bilen ind under huden, og den virker til at være udviklet til netop lange ture. Mellem 120 og 160 km/t er her en fin retningsstabilitet og ro over bilen, og først ved højere hastigheder begynder den klejne størrelse og korte akselafstand at kunne mærkes.

I Danmark virker det som overkill at købe den dyrere 220d med samme motor med 40 hk og 80 Nm mere – indtil man ser i prislisten, at den kun koster 15.000 kr. mere. Den er måske værd at overveje alligevel.