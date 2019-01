Mercedes lancerer lillebror til den lækre CLS

Avanceret tech

Ligesom andre biler i A-klasse-familien, der udover A-klasse også tæller bl.a. B-klasse, kan den nye CLA bryste sig af at have et stort arsenal af tech og elektronik.MBUX der er hjertet og hjernen i hele systemet, er et intuitivt system, der udvikler sig hen ad vejen, når det bruges – det tilpasser sig og bliver "klogere". Ligesom man kender det fra bl.a. Siri på iPhone, har MBUX i kernen af sit system en personlig assistent, man kan kommunikere med og give kommandoer. Er du tørstig, er det bare at sige til, så finder systemet en kaffebar, eller skruer op for varmen, hvis du tilkendegiver, at du fryser.Nyt i CLA er bl.a. en bedre forståelse af mere komplekse talebeskeder eller kommandoer, ligesom MBUX nu kan høre forskel på, hvem i bilen der taler.