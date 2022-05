Mercedes-chef: Vi må ha’ drukket, da vi sagde ja

Allerede udsolgt trods bøvl

Det er dog ikke verdens største samlebåndsoperation som skal i gang i Tyskland. AMG har fået lov til at bygge 275 biler. Og de får faktisk allesammen udstyret med partikelfiltre. Tro det eller ej. Men ja, AMG One vil – når den kommer – leve op til alle gældende emissionskrav.

Til gengæld tager Mercedes sig enormt godt betalt for besværet. Hver bil koster fra 2,2 millioner euro. I dansk mønt svarer det til 16,3 millioner kr. Med sin 1,6-liters turbomotor og to elmotorer forventes bilen at få over 1.000 hestekræfter. Men at få en racerbil på gade er ikke noget, man bare gør. AMG One er allerede blevet udskudt flere gange, og ingen kunder har endnu fået leveret noget. Det laver dog ikke om på, at Mercedes allerede for to år siden kunne meddele, at samtlige biler var solgt.