Plads til familien og 333 hk fra en lækker V6'er holder stadig

Prisen på C400 kan blive et problem

En del af forklaringen på den udvikling kan måske læses i brændstofforbruget. Officielt er C 400 T opgivet til et snitforbrug på 11,4 km/l ifølge WLTP-normen. Vort uvidenskabelig testgennemsnit røg under 10 km/l.

På ét område krakelerer billedet – og faktisk er det i motorafdelingen. Hvis motoren presses bare en smule, bliver den forholdsvis højlydt. Tonen er fin og V6-agtig, men i forhold til udtryk og ekstraudstyr virker det som et mismatch.

En anden udfordring er prisen. En startpris på knap 850.000 kr. kan måske retfærdiggøres, ikke mindst hvis den deles op i mere spisevenlige leasingbidder, men med ekstraudstyr for mere end 400.000 kr. er der risiko for at blive ruineret, uanset hvor underspillet C 400 T måtte være.